Free Play Days: Abonnenten spielen Kingdom Come: Deliverance, Sonic und Yakuza 0 am Wochenende

Um Abonnenten von Xbox Live Gold (und dem Xbox Game Pass Ultimate) am langen Wochenende bei der Stange zu halten, hat Microsoft ihre wöchentlichen "Free Play Days" mit ein paar Spielen angereichert, die man in zwei oder drei Tagen zeitlich gesehen gar nicht durchspielen kann. Zahlende Kunden des Premium-Service dürfen noch bis zum Montagmorgen ohne weitere Kosten auf das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance, die japanische Gangster-Soap Yakuza 0 und das Retro-Fest Sonic Mania zugreifen. Weil diese Titel wie gesagt einige Zeit beanspruchen, könnt ihr sie aktuell im Angebot reduziert erwerben - eure Speicherdaten behaltet ihr in diesem Fall entsprechend.