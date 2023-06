Free League veröffentlicht neue Abenteuerkampagne für nordische Kreaturen

Free League veröffentlicht The Tale of the Lost Mountain für die nordischen Kreaturen, eine epische Abenteuerkampagne für das preisgekrönte Rollenspiel. Erforsche uralte Geheimnisse und alte nordische Folklore, werde in komplizierte Intrigen verwickelt und stelle dich unaussprechlichen Schrecken, die in den Schatten lauern, während du durch den Norden reist und darum kämpfst, die Wahrheit aufzudecken.

The Last Mountain Saga wird fünf Geheimnisse enthalten, die die Spieler angehen müssen, die alle von der Schauspielerin und Podcasterin Ellinor DiLorenzo geschrieben und vom Podcast The Last Mountain Saga inspiriert wurden. Als die Erweiterung angekündigt wurde, wurde DiLorenzo interviewt und hatte Folgendes zu sagen:

"Als Schwede, der in den USA lebt und hauptsächlich Rollenspiele mit Amerikanern spielt, war The Lost Mountain Saga eine Möglichkeit, meine eigene Kultur und Traditionen auf den Spieltisch zu bringen. Vom heiligen Fika-Ritual über das oft romantisierte Wikingererbe bis hin zu fragwürdigen politischen Bewegungen und furchterregenden Kreaturen, die meine Träume als Kind heimsuchten."

"The Tale of the Vanishing Mountain ist ein Liebesbrief an mein Heimatland, in dem sowohl das Gute als auch das Schlechte gefeiert werden, und eine Möglichkeit für mich, mein Heimweh auszudrücken und es mit anderen zu teilen. Es ist für jeden geeignet, der Horror mit ein paar Lachern mag, sowohl für Nicht-Schweden als auch für Schweden."

Wenn Sie möchten, können Sie das Buch bereits jetzt auf der Website der Freien Liga vorbestellen, mit voraussichtlicher Lieferung im Herbst. Wie üblich ist auch ein PDF enthalten.

Hast du die nordischen Kreaturen ausprobiert und wirst du The Tale of the Lost Mountain kaufen?