Free League präsentiert Rollenspiel basierend auf Invincible

Free League investiert weiterhin in neue und aufregende Kooperationen und hat bekannt gegeben, dass ein Rollenspiel, das auf Robert Kirkmans Invincible basiert, in enger Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment in Entwicklung ist. Das klassische Pen-and-Paper-Rollenspiel ermöglicht es den Spielern, ihre eigenen Superhelden zu erschaffen und Kirkmans gewalttätige, manchmal verrückte Welt zu erkunden, indem sie das preisgekrönte Year Zero Engine von Free League verwenden. Vorbestellungen werden im Laufe des Jahres eröffnet, und Tomas Härenstam, CEO von Free League, hat uns mitgeteilt:

"Eines meiner allerersten Tabletop-Rollenspiele waren die alten Marvel Superheroes von TSR, und ein Superhelden-RPG zu machen, war ein lebenslanger Traum. Ich denke, das Genre und die geerdetere und instinktivere Herangehensweise von Invincible passen hervorragend zur Spielmechanik der Year Zero Engine."

Ist das etwas, das dich interessieren könnte, und welches der Rollenspiele von Free League gefällt dir bisher am besten?