Free League präsentiert neue epische Kampagne für Dragonbane

Tore der Macht, Toter Wald und Herz der Finsternis. Drei klassische Abenteuer von Dragonbane, die Mitte der 80er Jahre in drei separaten Teilen veröffentlicht wurden und nun in einer überarbeiteten und aufwendigen Neuauflage neu aufgelegt wurden.

Free League hat zusammen mit dem ursprünglichen Autor Roger Undhagen die epische Kampagne überarbeitet, die als Sammeltrilogie veröffentlicht wird und bereits über den Free League-Shop vorbestellt werden kann. Die Beschreibung des Abenteuers liest sich wie folgt:

Die Abenteurer kommen im sagenumwobenen Toten Wald an, auf der Suche nach Ruhm, Reichtum und vielleicht einer Lösung für den uralten Fluch, der den Wald verwüstet. Schon bald finden sie sich in einem epischen Konflikt wieder, der bis in die Grundfesten der Welt zurückreicht. Die Quest führt die Abenteurer durch die Tiefen des Waldes, unter den Bergen und in ein fremdes Land, in dem sich das Schicksal der Welt entscheidet.

