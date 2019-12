Free Guy: Ryan Reynolds lebt in einem Videospiel

Im nächsten Sommer startet ein Kinofilm namens Free Guy in den Kinos, der sich zur wachsenden Sammlung von Filmen gesellt, die auf Videospielen und der Gaming-Kultur basieren. Im Gegensatz zu Werken, in denen die Protagonisten ihre Zeit zwischen einem Spiel und der realen Welt aufteilen, oder Szenarien, in denen Dinge aus der Videospielwelt in die Realität gelangen, sieht es in Free Guy so aus, als wäre Ryan Reynolds' Realität wortwörtlich ein Videospiel. Der Deadpool-Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in diesem Werk von Regisseur Shawn Levy (Nachts im Museum, Real Steel). Ein erster Trailer dient als Appetitanreger, der 3. Juli ist der offizielle Kinostart.

You watching Werben