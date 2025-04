Freddy wird in der kürzesten Sekunde im Five Nights at Freddy's 2 Teaser gezeigt

Nachdem das Horrorstudio an den Kinokassen einen guten Batzen Geld für Blumhouse eingespielt hatte, war es natürlich bereit, sofort eine Fortsetzung des Horrorhits Five Nights at Freddy's aus dem Jahr 2023 zu machen.

Jetzt sind wir noch Monate davon entfernt, Five Nights at Freddy's 2 zu veröffentlichen, und obwohl es keine Halloween-Veröffentlichung wie beim ersten Film geben wird, werden wir den neuen Film im Dezember zu sehen bekommen. Außerdem haben wir bereits einen kurzen Teaser, der einige der Fortsetzungen zeigt.

Im neuen Teaser erhalten wir einen ersten Blick auf Balloon Boy sowie einen kurzen Blick auf Freddys Redesign. Josh Hutcherson ist zurück in der Hauptrolle, da er dieses Mal die Aufgabe hat, die Animatronics und alles, was dazu gehört, zu reparieren.

Natürlich können wir in Five Nights at Freddy's 2 jede Menge animatronische Kills erwarten, und ihr könnt euch einige davon im Trailer unten ansehen: