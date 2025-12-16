Freddy Hardest: Z Planet ist vielleicht nicht schwerer als sein Vorgänger, aber es wird der "coolste" Freddy aller Zeiten sein

Wahrscheinlich hast du, wenn du Freddy Hardest kennst oder gespielt hast, schon viele graue Haare oder vielleicht sogar müde Augen nach einem Leben voller Videospiele. Denn Freddy Hardest (Dinamic Multimedia, 1987) steht kurz vor seinem 40. Geburtstag und wird die Feier mit einer direkten Fortsetzung, Freddy Hardest: Z Planet, die 2026 erscheinen soll, etwas vorziehen.

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, die Projektleiter von Freddy Hardest: Z Planet auf dem BCN Game Fest in einem vollständigen Interview zu interviewen, das unten untertitelt ist.

Der Originaltitel ist immer noch eines der bekanntesten ZX Spectrum- und Amstrad-Spiele, in einer Zeit, in der Videospielhelden eher cartoonhafte als repräsentative Actionhelden-Ideale waren, aber Freddy passt sich der Zeit an. " Im Vergleich zum Original war der erste Cartoon eleganter, er sieht aus wie ein alter Comic", sagte Luis Rodriguez, Co-Designer des Spiels bei Complianzen. "Aber jetzt, für die neuen Generationen, bevorzugen wir es, Freddy als Marvel-Superhelden zurückzubringen, einen Marvel-DC-ähnlichen Superhelden, aber mit derselben Persönlichkeit. Gutaussehend, aber etwas zynisch. Es ist wichtig, aber der Geist von Freddy muss derselbe sein."

Welche Aspekte von Freddy in dieser Fortsetzung gleich bleiben und welche sich ändern werden, haben wir auch Iván Gómez, CEO von Gamez Studio, gefragt, der ebenfalls für die Entwicklung verantwortlich ist, aber es scheint, als sei es im Wesentlichen, das IP zu erneuern, ohne diejenigen zu vergessen, die es auf den Thron erhoben haben. Er sagte Folgendes zur Schwierigkeit:

"Ich weiß nicht, ob es das Schwierigste ist, aber für uns ist es die coolste Version, weil es ein wahr gewordener Traum für uns ist, denn wir sind sicher mit Freddy Hardest aufgewachsen, und einen großen Schritt in der Geschichte von Freddy Hardest zu machen, ist für uns wie ein wahr gewordener Traum." Eine Erklärung, zu der Dinamic-CEO und ausführender Produzent Pablo Ruiz hinzufügte: "Es ist wirklich ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Freddy Hardest ist Dinamics Superheld, er überschreitet die spanischen Grenzen und kämpft in der ganzen Galaxie, in ganz Europa und auf der ganzen Welt, und 40 Jahre später kommt er zurück, um uns erneut zu retten. Danke, Freddy."

Freddy Hardest erscheint 2026 auf dem PC, zu einem noch nicht festgelegten Termin. Freuen Sie sich auf die Rückkehr des Superhelden?