Freddie Prinze Jr. sagt, dass Iron Bull sein Lieblingscharakter war

Sie werden wahrscheinlich Freddie Prinze Jr. kennen, der vielleicht am besten für seine Rollen in She's All That und den Scooby-Doo-Live-Action-Filmen bekannt ist. Der Schauspieler hat jedoch auch einige Spracharbeit für einige Videospiele geleistet.

Er spielte James Vega in Mass Effect 3 und Iron Bull in Dragon Age: Inquisition. Prinze Jr. sagte, dass die letztere dieser Rollen "die lustigste" war, die er je in seiner Karriere hatte, da er es liebte, die Stimme für den Charakter und die Persönlichkeit des Qunari-Begleiters zu finden.

"Der Eiserne Bulle ist derjenige, das ist die Stimme, die mein Lieblingscharakter ist, den ich je gespielt habe." Prinze Jr. sagte kürzlich in einem Interview mit Original Funko. "Es ist nicht von einem großen Film, der 100 Millionen Dollar gemacht hat, es ist nicht von Scooby oder She's All That. Es ist ein riesiger, bullig aussehender massiver Buff-Typ, und sie wollten diese Linebacker-Bro-Stimme, wie 'Hey, was ist los', und es fühlte sich nicht richtig an. Also begannen wir, mit Stimmen zu experimentieren... von Thunder und Pete vom Mickey Mouse Club bis Winston, 'Wir werden nicht flaggen oder scheitern', und wir haben sie schließlich zusammengeschlagen und es wurde der Iron Bull."

