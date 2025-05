Freddie Mercury soll laut neuer Biografie eine heimliche Tochter haben

HQ

Freddie Mercury ist bekannt als Frontmann und Sänger der legendären Rockband Queen, die in den 1970er und 80er Jahren eine der größten Bands der Welt war. Mercury war bekannt für seine bemerkenswerten stimmlichen Fähigkeiten und sein Talent als Songwriter, aber er galt auch als LGBT-Ikone, vor allem in den letzten Teilen seines Lebens, in denen er offen homosexuell war, in einer Zeit, in der dies weit weniger akzeptiert wurde. Aus diesem Grund mag es Sie überraschen zu hören, dass eine kürzlich erschienene Biografie nun behauptet, dass Merkur eine heimliche Tochter hatte.

Das Buch Love, Freddie (laut The Guardian) besagt, dass Mercury 1976 ein Kind mit der Frau eines engen Freundes zeugte und dass er danach mit der Tochter in Kontakt blieb, ohne sie der Welt zu offenbaren, durch eine Reihe von persönlichen Tagebüchern.

Der Name der Tochter wurde in der Welt nicht erwähnt, aber es wird darauf hingewiesen, dass sie jetzt 48 Jahre alt ist und als Medizinerin in Europa arbeitet. Für alle Zweifel, dass es sich nur um ein Missverständnis handelt, gibt die namentlich nicht genannte Tochter der Autorin Lesley-Ann Jones ein Statement, in dem sie ausdrücklich umreißt, dass "Freddie Mercury mein Vater war und ist".

Sie fügt hinzu: "Wir hatten eine sehr enge und liebevolle Beziehung von dem Moment an, als ich geboren wurde, und während der letzten 15 Jahre seines Lebens. Er vergötterte mich und war mir ergeben. Die Umstände meiner Geburt mögen nach den Maßstäben der meisten Menschen ungewöhnlich und sogar ungeheuerlich erscheinen. Das sollte nicht überraschen. Es hat nie von seiner Verpflichtung abgelenkt, mich zu lieben und sich um mich zu kümmern. Er liebte mich wie einen geliebten Besitz."

Zu dieser Entwicklung gibt es bisher keine weiteren Informationen, außer dass die Existenz der Tochter nur dem inneren Zirkel des Merkur bekannt war.