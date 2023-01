Frecher Hund hofft, Stress zu vermeiden, indem er Spiele näher am Start ankündigt

HQ

Neil Druckmann hat erklärt, dass Naughty Dog seine kommenden Titel nicht offiziell enthüllen wird, bis sie näher am Start sind, was es dem Studio ermöglicht, mit dem Zeitplan herumzuspielen und Stress und Crunch zu vermeiden.

"Wir haben Uncharted 4 und The Last of Us Part 2 lange im Voraus angekündigt, aber das hat tatsächlich ein wenig Probleme mit der Work-Life-Balance verursacht, die wir manchmal im Studio hatten", sagte Druckmann zu Comicbook.com. "Indem wir diese Ankündigung etwas verschieben, konnten wir mehr mit dem Zeitplan spielen und sind uns jetzt bewusster, wie wir an die Produktion herangehen. Es gibt also unser [The Last of Us] Multiplayer-Projekt und es gibt ein anderes Projekt, über das ich nichts sagen werde, das darüber hinausgeht und auf das wir uns auch sehr freuen. "

Derzeit wissen wir, dass Naughty Dog an zwei Titeln arbeiten wird, von denen einer das The Last of Us-Multiplayer-Spin-off Druckmann erwähnt. Das andere Spiel soll The Last of Us Part 3 sein, aber wir hatten noch nichts Offizielles dazu und werden es wahrscheinlich auch seit einiger Zeit nicht mehr tun.

Es könnte für die Gesundheit und Work-Life-Balance der Entwickler besser sein, Spiele später anzukündigen, aber im Fall von Naughty Dog wissen wir bereits, dass ihr nächster Titel wahrscheinlich das Multiplayer-Spin-off von The Last of Us sein wird. Auch wenn noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, wird es viele Leute geben, die bereits Erwartungen an dieses Spiel aufbauen.