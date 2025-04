HQ

Nostalgie kann Gift sein, so viel wissen wir. Wir schwelgen in Erinnerungen, wir romantisieren und wir bemühen uns, uns selbst davon zu überzeugen, dass "ja, früher war es wahrscheinlich besser". Aber zum Glück stimmt das nicht, und die 80er Jahre sind da sicherlich keine Ausnahme. Sicher, sehr beliebt, aber das hyperstilisierte Stück des Jahrzehnts, das uns oft serviert wird, ist nicht mehr als eine verdammte Lüge, wenn auch eine fantastisch leckere.

Freaky Tales ist da keine Ausnahme, die kompromisslose Hommage der Regisseure Anna Boden und Ryan Fleck an die goldenen Jahre von Ronald Reagan, in der wir zu gleichen Teilen mit Rappern, Skinheads, schmutzigen Cops und allen Arten von Wahnsinn verwöhnt werden. Vier wilde Geschichten, die punkig und blutgetränkt sind, ohne jedes Interesse an Subtilität oder Logik. Freaky Tales ist ein chaotischer Liebesbrief an die Zeit, in der alles passieren konnte und oft auch geschah. Er ist laut, er ist chaotisch und er ist genauso verdammt lebendig, wie ein Film wie dieser es verdient.

Einfach ausgedrückt ist das Drehbuch in vier lose miteinander verbundene Geschichten mit viel Spielraum unterteilt. Es ist klar, dass Boden und Fleck nicht versucht haben, einen straffen Anthologiefilm zu schreiben. Wenn überhaupt, kann Freaky Tales mit einer Popkultur-Tortenwurfübung verglichen werden, bei der man einfach jedes Gebäck, das man im Laden findet, loslässt, um zu sehen, was schließlich an der Wand kleben bleibt.

Kung-Fu-Mutter***er.

Freaky Tales beginnt hart mit Strength in Numbers, wo ein Haufen punkiger Teenager in einem bunten Spektakel Skinheads verprügelt, das sowohl The Warriors als auch Scott Pilgrim deutlich widerspiegelt und uns direkt in Don't Fight the Feeling führt. Dies ist ein reines Stück Hip-Hop-Romantik, in dem Worte wie Maschinengewehrkugeln fliegen, wenn das Symbol Too $hort zu einem Mikrofon-Kampf herausgefordert wird, der genauso wunderbar energiegeladen ist, wie er klingt.

In Born to Mack tritt Pedro Pascal als Clint auf, ein abgehalfterter Schuldeneintreiber, der sehr mürrisch ist und davon träumt, einfach seine Waffen an den Nagel zu hängen und in Rente zu gehen. Doch was sein letzter Job sein sollte, geht furchtbar schief und stattdessen wird er widerwillig in eine Gewaltspirale hineingezogen, die in den rötlichsten Farben gemalt ist. Kurz gesagt, das Blut spritzt und damit auch der Unterhaltungswert, der völlig explodiert. Pascal ist hier brillant - er spielt einen müden Mann, der genauso viel Schuld wie Munition mit sich herumträgt, etwas, worin er einfach schrecklich gut ist.

Zu guter Letzt haben wir noch The Legend of Sleepy Floyd. Dies ist so ziemlich das grausamste Kapitel, das man sich vorstellen kann, in dem Jay Ellis den titelgebenden Basketballstar spielt, der im besten Shogun Assassin Stil Probleme mit einem Schwert löst. Er ist blutig, übertrieben und absolut wunderbar, obwohl hier auch der letzte Rest von Realismus und Selbsterkenntnis des Films einen ausgedehnten Urlaub macht und in Richtung Karibik in See sticht. Aber mal ehrlich, wen interessiert das, wenn es so unterhaltsam ist.

Ellie musste zu Hause bleiben.

Also, mit der Hand auf dem Herzen, wie gut funktioniert das alles? Es lässt sich nicht leugnen, dass Freaky Tales zum größten Teil ein komplettes Chaos ist. Die Verbindungen zwischen den Geschichten sind, gelinde gesagt, hauchdünn und fühlen sich meist wie eine Sammlung unausgegorener, cooler Ideen an, die Boden und Fleck während einer Session voller harter Biegungen beim Hören von 80er-Jahre-Hits ausgebrütet haben. Freaky Tales ist eindeutig mehr ein Mixtape als ein traditioneller Film.

Aber ehrlich gesagt, habe ich auch nicht viel mehr erwartet, und diese rasante Hommage an das großartigste Jahrzehnt der Welt ist nicht dafür gemacht, wie eine stumpfsinnige, trockene Analyse der Filmschule seziert zu werden. Freaky Tales ist gemacht, um zu unterhalten, um dich zum Lachen, Brüllen, Auf dem Sofa auf und ab springen zu lassen wie ein verrückter Gorilla, der die Faust wild in die Luft reckt. Es ist eine Liebeserklärung an Rebellen und Träumer, an diejenigen, die sich weigerten, Scheiße zu ertragen - und das mit einer so wunderbaren Energie, dass man nicht anders kann, als sich davon anstecken zu lassen.

Hat Freaky Tales Probleme? Oh ja, viele davon. Aber es ist auch eine sehr selbstbewusste Kreation, die laut und hässlich ist, viel Herz hat und mit einem wunderbar bizarren Cameo-Auftritt von Tom Hanks versehen ist, der mich vor Freude quietschen ließ. Boden und Fleck haben nichts Wichtiges oder Schönes erreicht, stattdessen haben sie eine Erfahrung abgeliefert, die es wagt, anders zu sein, indem sie die Subkulturen der 80er Jahre, B-Movies und ihre stilisierte Hypergewalt zelebriert. Eine charmante und wunderbare Zeitkapsel mit viel Substanz im Inneren, die es wert ist, gesehen zu werden.