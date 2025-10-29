Freakier Friday erscheint im November auf Disney+

HQ

Wenn Sie ein Disney+ -Benutzer sind, haben Sie sich wahrscheinlich über die jüngsten Neuigkeiten zum Hinzufügen von Inhalten gefreut, da erst letzte Woche bestätigt wurde, dass The Fantastic Four: First Steps in der ersten Novemberwoche auf der Plattform debütieren wird. Aber das ist noch nicht alles, worauf sich Disney-Fans freuen müssen, denn bereits in der Woche darauf wird ein weiteres Kinodebüt auf dem Dienst erscheinen.

Nach einem eher mäßigen Lauf in den Kinos, der zu etwas mehr als 150 Millionen US-Dollar an Kinokassen führte, wurde nun bestätigt, dass Freakier Friday am 12. November zu Disney+ kommen wird. In der Woche, nachdem First Family von Marvel auf die Plattform kommt, können wir davon ausgehen, dass Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis ihre berühmten Rollen wieder aufnehmen werden, in einer Fortsetzung, die zwei weitere Körpertauscher einführt, um die Situation noch komplizierter und seltsamer zu machen.

Wenn Sie Freakier Friday nicht im Kino gesehen haben, schauen Sie sich unbedingt den Trailer für den Film unten an, um festzustellen, ob dieser Film einen Ihrer Abende ab Mitte November wert ist.