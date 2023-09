Frauen springen jetzt die gleiche Weite wie Männer in Dead by Daylight

HQ

Vor einiger Zeit bemerkten Spieler einen seltsamen Fehler in Dead by Daylight, der dazu führte, dass weibliche Überlebende nicht so weit über Hindernisse sprangen wie männliche Überlebende. Mit anderen Worten, dies führte dazu, dass es für Attentäter einfacher war, weibliche Überlebende bei Jagden zur Strecke zu bringen. Jetzt hat Behaviour Interactive angekündigt, dass das Problem behoben ist und dass sich alle Charaktere nun gleich verhalten sollten, egal als wen man spielt. Ob uns das helfen wird, dem neu veröffentlichten Xenomorph zu entkommen, bleibt abzuwarten.

- Ausrichtungsprobleme mit dem Überlebenden-Animationstresor behoben

- Es wurde ein Problem mit dem Springen auf dem Schrottplatz behoben, das sich auf die Animation der weiblichen Charaktere auswirkte