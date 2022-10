Frasier-Fortsetzung grünes Licht von Paramount+

HQ

In letzter Zeit gab es viel Gerede und Gerüchte über eine Fortsetzung von Frasier, und Kelsey Grammer selbst hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er in einer neuen Serie in die Rolle des Frasier Crane zurückkehren möchte. Jetzt wurde dieses Projekt von Paramount+ grünes Licht erhalten, und die Produktion kann beginnen.

Frasier war in den 90er Jahren enorm beliebt und konkurrierte sowohl mit Friends als auch mit Seinfeld. Die Serie war ein Spin-off, das auf Cheers basierte, in dem Grammer eine kleinere Rolle als Psychiater Frasier hatte. Im Spin-off zog Frasier von Boston nach Seattle und wurde Radiomoderator, und fast alle wichtigen Charaktere von Cheers erschienen als Gäste während der neuen Show.

Es scheint, als könnten wir dieses Mal ein ähnliches Setup erwarten, da die anderen aus der Hauptbesetzung keine Stammgäste sein werden, aber erwartet werden können, dass sie die Show besuchen, wo Frasier wieder in eine neue Stadt gezogen ist. Zehn Episoden werden in der ersten Staffel erwartet, die sich hoffentlich als gut und beliebt genug erweisen wird, so dass weitere folgen werden.

Danke Deadline