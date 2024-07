Frasier: Saison 2 startet im September

HQ

Letztes Jahr kehrte Frasier in einer brandneuen TV-Serie zurück, in der der Radiopsychologe nach Boston zog, um mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Die Serie wurde schnell populär und es wurde bestätigt, dass sie fortgesetzt wird, und jetzt wissen wir, wann sie Premiere haben wird.

Paramount bestätigt via Instagram, dass Frasier: Staffel 2 am 19. September startet, wenn zwei Episoden (auf Paramount+ und SkyShowtime) veröffentlicht werden, gefolgt von einer pro Woche. Wir wissen bereits, dass er in einer Episode Frasier nach Seattle zurückkehrt, um seinen alten Radiosender KACL zu besuchen, in dem einige seiner ehemaligen Kollegen immer noch arbeiten.

Roz Doyle (gespielt von Peri Gilpin) trat am Ende der ersten Staffel auf und ist als wiederkehrende Figur in der Serie bestätigt. Leider ist nicht bekannt, ob David Hyde Pierces entzückend gespielter kleiner Bruder Niles zurückkehren wird - aber wir drücken die Daumen.

Wir können auch hinzufügen, dass das neue Frasier gestern Abend drei Emmy-Nominierungen erhalten hat, und zwar für: