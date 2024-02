Frasier kehrt für eine zweite Staffel auf Paramount+ zurück

HQ

Eine der größten und erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten feierte letztes Jahr ein Comeback, als Dr. Frasier Crane in einer neuen Serie auf Paramount+/SkyShowtime ins Fernsehen zurückkehrte. Die erste Staffel wurde überwiegend positiv kritisiert und erzielte ziemlich gute Zuschauerzahlen, und die meisten Leute (einschließlich Kelsey Grammer, die die Titelfigur spielt) dachten wahrscheinlich, dass sie verlängert werden würde.

Und genau das ist nun geschehen. Jeff Grossman von Paramount+ sagte in einem Statement:

"Kelsey feierte eine triumphale Rückkehr als eine der ikonischsten und beliebtesten Figuren im Fernsehen. Die neue Serie stellte Frasier einer ganz neuen Generation vor und erinnerte die Fans an Kelseys wahrhaft zeitlose Darstellung von Dr. Crane. Wir sind so gespannt, was das Kreativteam und die hervorragende Besetzung in der zweiten Staffel auf die Beine stellen."

Kelsey Grammer selbst fügte dies auch in Bezug auf die zweite Staffel hinzu:

"Frasier ist eine Liebesgeschichte, und ich bin sehr froh, dass wir sie fortsetzen dürfen. Ich freue mich, dass unsere Partner bei CBS Studios und Paramount+ für eine weitere Staffel an Bord sind, und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans sehen, was wir auf Lager haben!"

Wir haben definitiv Lust auf mehr, und das wird sicherlich die Jahreszeit sein, in der Frasier ́s Bruder Niles Boston einen Besuch abstattet, oder?

Danke Forbes