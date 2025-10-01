Französisches Militär an Bord eines mit Russland in Verbindung stehenden Öltankers, der verdächtigt wird, Drohnen in Dänemark abgeschossen zu haben

HQ

Drohnensichtungen in Dänemark haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass französische Streitkräfte einen Öltanker geentert haben, der im Verdacht steht, als Startplatz für die Drohnen zu dienen, die kürzlich den Flugverkehr in Dänemark lahmgelegt haben. Das Schiff, das lange Zeit mit der sogenannten russischen Schattenflotte in Verbindung gebracht wurde und für seinen Identitätswechsel bekannt ist, wurde zur Untersuchung nach Westfrankreich umgeleitet, nachdem seine Besatzung es versäumt hatte, seine Registrierung zu klären. Der Öltanker, bekannt als Boracay, war zum Zeitpunkt der Drohnensichtungen am 22. und 24. September eines von vier mit Russland verbundenen Schiffen, die sich in den Meeren vor Dänemark befanden, die bisher nicht vollständig geklärt sind. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!