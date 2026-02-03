Französisches Krankenhaus evakuiert, nachdem während einer Operation eine Artilleriegranate im Enddarm des Patienten gefunden wurde

HQ

Die Notdienste des Rangueil-Krankenhauses in Toulouse standen am vergangenen Wochenende vor einer komplizierten Situation, als ein 24-jähriger Mann mit einer schweren rektalen Verletzung ins Krankenhaus kam und das medizinische Personal feststellte, dass die Ursache eine acht Zoll lange, nicht explodierte Artilleriegranate aus dem Ersten Weltkrieg war.

Laut El País suchte der junge Mann Berichten zufolge Behandlung wegen extremer Schmerzen, offenbarte jedoch zunächst nicht die Art des Objekts. Erst während einer Operation erkannten die Ärzte, dass es sich um eine fast hundert Jahre alte Munition handelte, die bis ins Jahr 1918 zurückreicht. Die Entdeckung weckte sofort Befürchtungen vor einer möglichen Explosion, was das Personal zwang, die Operation einzustellen und Teile des Krankenhauses zu evakuieren.

Rangueil-Krankenhaus in Toulouse // Shutterstock

Bombenentschärfungsexperten wurden hinzugezogen, um das Gerät zu begutachten. Laut lokalen Berichten wurde die Granate sicher und ohne Zwischenfälle neutralisiert, während die Feuerwehreinheiten während des gesamten Einsatzes in Bereitschaft standen. "Sie war nicht explodiert, und die Situation erforderte äußerste Vorsicht", sagte ein Insider des Krankenhauses gegenüber französischen Medien.

Die Behörden haben eine Untersuchung der Umstände des Vorfalls eingeleitet, einschließlich der Art und Weise, wie der Patient die Munition erhielt und warum er das medizinische Personal nicht informiert hat. Während das französische Recht den Besitz von Sprengstoff streng regelt, hat die Staatsanwaltschaft von Toulouse angegeben, dass die Granate entmilitarisiert ist und derzeit keine strafrechtlichen Anklagen erwartet werden.

Nicht explodierte Munition aus dem Ersten Weltkrieg bleibt in Frankreich eine anhaltende Gefahr, wo Überreste der "Eisenernte" routinemäßig auf Ackerflächen und Baustellen auftauchen. Obwohl solche Munition in medizinischen Notfällen selten ist, sind sie nicht beispiellos. Ähnliche Vorfälle wurden in Toulon, Frankreich und Großbritannien gemeldet, doch dies scheint einer der dramatischsten in jüngerer Vergangenheit zu sein...