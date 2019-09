Französisches Gerichtshof urteilt gegen Steam im digitalen Weiterverkaufs-Fall

Die Spieleindustrie verändert sich stetig, viele Konsumenten sind mittlerweile eher dazu geneigt digitale Spiele über digitale Launcher und Konsolenshops zu kaufen. Die Frage, ob diese Spiele von den Konsumenten zum Weiterverkauf angeboten werden sollten, ist ein vieldiskutiertes Thema. Im Falle von Steam ging die besagte Diskussion bis vor den französischen obersten Gerichtshof, dieser fällte nun ein Urteil zugunsten der Verbraucherschutzgruppe UFC Que Choisir.

Die Entscheidung besagte, dass das Verhindern des Weiterverkaufs von Spielen auf der Plattform das Europarecht verletzt, so Next Inpact via PC Gamer.

Das Gericht entschied, dass Valve einen Monat erhält, um die benötigten Veränderungen umzusetzen. Bei Missachtung des Entscheids, muss Valve bis zu sechs Monate lang einen Tagessatz von 3.000 Dollar zahlen.

Seitdem teilte Valve PC Gamer mit, dass das Unternehmen gegen den Entscheid eine Berufung einlegen wird: ''Wir stimmen der Entscheidung des Pariser Erstgerichts nicht zu, und werden Einspruch einlegen. Der Beschwerdefall wird währendessen keinen Einfluss auf Steam haben.''

Was haltet ihr von diesem Debakel?