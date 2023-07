Französischer Präsident macht Videospiele und Tiktok für die Unruhen verantwortlich

HQ

Nach dem Tod eines 17-jährigen Jungen, der in Frankreich von der Polizei erschossen wurde, ist das Land in Aufruhr und die Franzosen befinden sich in einem Zustand der Revolte. In den letzten Tagen wurden mehrere Videos auf Nachrichtenseiten und in den sozialen Medien geteilt, die zeigen, wie die Polizei Tränengas versprüht, während die zunehmend wütende Menge Autos anzündet und plündert.

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist zu dem Schluss gekommen, dass vor allem soziale Medien wie Snapchat und TikTok für die Unruhen in anderen Teilen des Landes verantwortlich sind. Er glaubt aber auch, dass Videospiele mitverantwortlich sind. Er hat gesagt, dass er plant, mit den Tech-Giganten zusammenzuarbeiten, um das sensibelste Material aus den Diensten zu entfernen, und dass er erwartet, dass sie sich fühlen und Verantwortung übernehmen. Ein Sprecher von Snapchat sagte, dass sie sich bereits damit befassen und dass sie immer null Toleranz für Inhalte haben, die Gewalt in irgendeiner Form enthalten, aber dass sie Inhalte zulassen, die auf verantwortungsvolle und genaue Weise über Ereignisse berichten.

Auch Fernsehen und Videospiele erhielten vom französischen Präsidenten eine verbale Ohrfeige, da er glaubt, dass viele von denen, die jetzt durch die Straßen streifen, ihre Fantasien ausleben und durch die Spiele, die sie spielen, dazu beeinflusst wurden. Dies ist sicherlich nicht das erste Mal, dass Spiele für verschiedene Gewalttaten verantwortlich gemacht werden, und es wird nicht das letzte Mal sein, obwohl es von Experten auf der ganzen Welt wiederholt widerlegt wird.

Danke, Kotaku.