Französischer Ex-Senator, der wegen Betäubung von Abgeordnetem im Fall sexueller Übergriffe verurteilt wurde

Ein französisches Gericht hat die ehemalige Senatorin Joël Guerriau für schuldig befunden, eine Kollegin mit der Absicht zu betäuben, sie sexuell zu missbrauchen, und verurteilte eine vierjährige Haftstrafe mit 18 Monaten Haft.

Das Opfer, die Abgeordnete der Nationalversammlung Sandrine Josso, sagte, das Urteil sei eine "große Erleichterung" nach mehr als zwei Jahren voller Traumata und Genesung. Sie teilte dem Gericht mit, dass sie im November 2023 nach dem Trinken von Champagner in Guerriaus Pariser Wohnung schwer erkrankt sei und später durch toxikologische Tests festgestellt habe, dass ihr eine hohe Dosis MDMA verabreicht worden war.

Guerriau, der nach dem Vorfall aus dem Senat zurücktrat und aus seiner Partei ausgeschlossen wurde, erklärte, er werde gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Die Staatsanwaltschaft hatte außerdem versucht, ihn vom öffentlichen Amt auszuschließen und ins Sexualstraftäterregister einzuführen, wobei sie betonten, dass er als Gesetzgeber die Pflicht habe, ein Beispiel zu statuieren.