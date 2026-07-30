Französische und spanische Touristen suchen in Schweden Erleichterung, da die Temperaturen steigen

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Menschen, die in südeuropäischen Ländern leben, sind natürlich daran gewöhnt, dass nordische Touristen reisen, um die Wärme zu genießen. Jetzt jedoch meldet die Schwedische Agentur für Wirtschafts- und Regionalwachstum einen etwas unerwarteten Trend. Nämlich reisen deutlich mehr Südeuropäer nach Schweden, um sich nach der rekordverdächtigen Hitze und den Waldbränden der letzten Jahre abzukühlen.

Im Jahr 2025 stieg die Anzahl der französischen Buchungen um 28 %, und in der ersten Hälfte des Jahres 2026 setzte sich der Anstieg mit einer Rate von 15 % fort. Der Schwedische Tourismusverband berichtet über ähnliche Daten und gibt an, dass die Zahl der französischen Buchungen im Juni und Juli um 20 % gestiegen ist, während bei Spaniern der Anstieg bei bis zu 49 % lag.

Besucher sind im ganzen Land verteilt, und während viele einfach nach Stockholm reisen, reisen auch viele in die Bergregionen Nordschwedens, um Aktivitäten wie Wandern und Klettern zu besuchen.