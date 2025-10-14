Französische Regierung stoppt Rentenreform, um Zusammenbruch zu vermeiden

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Der französische Premierminister Sébastien Lecornu hat angekündigt, die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron bis nach den nächsten Wahlen auszusetzen, um die Spannungen im Parlament zu beruhigen und das Überleben seiner Regierung zu sichern. Die Entscheidung folgt auf wachsenden Druck linker Abgeordneter, die damit gedroht hatten, sich den Oppositionsparteien in einem Misstrauensvotum anzuschließen. Während die Aussetzung einen großen Rückzieher bei einer von Macrons wichtigsten Maßnahmen darstellt, lindert sie vorübergehend die sich verschärfende politische Krise in Frankreich. Die Maßnahme wirft jedoch neue Fragen über die angespannten öffentlichen Finanzen des Landes und die Fähigkeit der Regierung auf, die Defizitziele zu erreichen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!