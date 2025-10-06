Französische Regierung bricht Stunden nach ihrer Gründung zusammen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Frankreichs neu ernannter Ministerpräsident weniger als einen Tag nach der Bildung seines Kabinetts zurückgetreten ist und dies mit dem wachsenden Widerstand von Verbündeten und Rivalen begründet hat. Der Schritt hat Forderungen nach vorgezogenen Neuwahlen ausgelöst, wobei Kritiker in Frage stellen, wie lange eine Regierung in einem zutiefst zersplitterten Parlament bestehen kann. Die Märkte reagierten scharf: Französische Aktien und der Euro gaben spürbar nach, was das Unbehagen der Anleger widerspiegelte. Der Rücktritt ist ein weiterer Rückschlag für den Präsidenten, dessen bisherige Versuche, eine stabile Regierung zu bilden, immer wieder ins Stocken geraten sind. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!