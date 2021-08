Französische Reben in Landwirtschafts-Simulator 22 ernten

HQ

Neben der alpinen Region Erlengrat und der US-amerikanischen Karte Elmcreek bietet Landwirtschafts-Simulator 22 als dritten Schauplatz eine mediterrane Spielumgebung in Frankreich: In Haut-Beyleron werdet ihr bevorzugt Reben anbauen wollen, da sich die Landschaft gut zur Kultivierung von Trauben, Oliven und Hirse eignet. In einem neuen Trailer könnt ihr euch die Atmosphäre dieser Spielumgebung anschauen und einige Landwirtschaftsmaschinen bewundern.

Giants Software äußerte sich vergangene Woche auch zu Inhalten, die nach der Veröffentlichung in das Spiel gelangen sollen. Landwirtschafts-Simulator 22 wird beispielsweise weitere Karten erhalten, das geht zumindest aus einer Formulierung in der offiziellen Pressemitteilung hervor. Ein "Year 1 Saison Pass" liefert bis Ende November 2022 insgesamt drei DLC-Pakete mit unbekanntem Inhalt (in einem gibt es "neue Fahrzeuge", ein anderes bietet "effizientere" Möglichkeiten zur Landwirtschaft), sowie eine vollständige Erweiterung. 40 Euro möchte Giants Software für die Basisversion, genauso teuer ist der Saison-Pass.