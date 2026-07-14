Französische Politiker und spanische Akteure wie Lamine Yamal reagieren auf rassistische Kommentare des ehemaligen spanischen Premierministers zu Frankreich

HQ

Spanische und französische Politiker sowie spanische Spieler wie Lamine Yamal oder Borja Iglesias haben auf die Worte des ehemaligen spanischen Präsidenten Mariano Rajoy reagiert, der in seiner Meinungskolumne in der Zeitung El Debate sagte, Frankreich sei ein "Top-Team, aber ohne französisches Volk", ein Kommentar, der in Frankreich breite Kritik und Ablehnung wegen Rassismus ausgelöst hat. sogar von rechtsextremen Parteien und Gruppen, die sich von Rajoys Äußerungen beleidigt fühlten, wie von El País berichtet.

Innenminister Laurent Nuñez, ein Nachfahre spanischer Migranten, sagte gegenüber BFMTV, Rajoys Aussage sei "völlig inakzeptabel" und dass "es nur ein Frankreich gebe, eine Republik, in der jeder seinen Platz finden kann, unabhängig von der Herkunft". Der Minister für Überseegebiete Naïma Moutchou sagte, dass diese rassistischen Obsessionen und Beleidigungen jedes Mal auftauchen, wenn ihr Team gewinnt: "Das sind keine bloßen Ausrutscher; es ist ein methodischer und normalisierter Hass auf Frankreich und das, was es repräsentiert."

Die französische Botschaft in Spanien erklärte, dass "alle Spieler der französischen Nationalmannschaft Franzosen sind. Von den 26 Eingezogenen wurden 23 in Frankreich geboren. Die drei, die im Ausland geboren wurden, besitzen ebenfalls die französische Staatsbürgerschaft." Sogar die rechtsextreme Gruppe National Rally, Marine Le Pens ehemalige Partei, die in der Vergangenheit sehr ähnliche Äußerungen machte, die ihm unter anderem den Ausschluss ihrer Partei 2015 kosteten, hat Rajoy kritisiert, wobei der Sprecher Julien Odoul sagte: "Herr Rajoy ist ein Rassist, das ist verwerflich."

In Spanien wies die Regierung Rajoys Worte zurück, und nur die Partei des ehemaligen Präsidenten, die nun in der Opposition ist, verteidigte ihn, auch wenn sie sie nicht unterstützte: PP-Sprecher Borja Sémper sagte, seine Worte seien "sarkastisch" und "ohne böse Absichten".

Einige spanische Spieler, die heute Dienstagabend, am Bastilletag, um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST im Halbfinale der Weltmeisterschaft auf Frankreich treffen, haben ebenfalls seine Worte kommentiert. Lamine Yamal, der wie viele seiner Teamkollegen in Spanien und wie viele französische Spieler der Sohn von Einwanderern ist, sagte: "Wenn Fußball einen Zweck erfüllt, dann ist es, zu vereinen. Frankreich und Spanien sind ein Beispiel für Einheit, und das ist Fußball", während Borja Iglesias sagte: "Es überrascht mich, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch damit zu kämpfen haben. Frankreich ist so reich wegen der Vielzahl von Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen. Diese Dinge machen mich traurig."