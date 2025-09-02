Französische Krankenhäuser sollen sich aus Angst vor einem Dritten Weltkrieg bis zum nächsten Jahr auf einen Krieg in Europa vorbereiten

HQ

Die neuesten Nachrichten über Frankreich . Den französischen Krankenhäusern wurde geraten, sich bis Anfang nächsten Jahres auf große Militäroperationen vorzubereiten, was den Fokus des Landes auf die Bereitschaft inmitten der globalen Unsicherheiten unterstreicht.

Das Gesundheitsministerium erklärte: "Zu den identifizierten Risiken gehört daher die Hypothese eines größeren Engagements, bei dem das Gesundheitsproblem darin bestehen würde, sich um einen potenziell hohen Zustrom von Opfern aus dem Ausland zu kümmern."

Beamte sagen, dass medizinische Einrichtungen in der Lage sein sollten, sowohl inländische als auch ausländische Soldaten zu behandeln und eine erweiterte Versorgung für Tausende über mehrere Monate hinweg zu bewältigen. Geplant ist die Einrichtung von Aufmarschgebieten in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte, um eine schnelle Reaktion in Krisen zu gewährleisten.

Die Behörden betonen, dass diese Maßnahmen Teil einer umfassenderen strategischen Planung sind, die auf den Lehren aus früheren Gesundheitsnotlagen aufbaut. Die Bürgerinnen und Bürger erhielten auch Anleitungen zu lebenswichtigen Überlebensgütern und Sicherheitsmaßnahmen für verschiedene Krisen.