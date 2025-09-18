Französische Gewerkschaften veranstalten landesweite Streiks gegen die Sparpolitik

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Frankreich heute von weit verbreiteten Streiks heimgesucht wird, bei denen Lehrer, Verkehrsarbeiter, Apotheker, Krankenhauspersonal und Studenten gegen die geplanten Sparmaßnahmen zusammenschließen. In Paris wurden Gymnasien blockiert, während der Regionalverkehr und Teile der U-Bahn zum Erliegen kamen. Die Gewerkschaften fordern eine höhere Besteuerung der Reichen, neue Investitionen in öffentliche Dienstleistungen und die Rücknahme der Rentenreformen. Die Regierung, die nach dem Sturz ihres vorherigen Premierministers bereits unter parlamentarischem Druck steht, steht nun vor einem heiklen Balanceakt zwischen Investoren, die sich Sorgen um das Defizit machen, und einer Belegschaft, die tiefere Kürzungen ablehnt. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!