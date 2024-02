Französische Gewerkschaft äußert sich besorgt über Don't Nod und seine gestapelte Entwicklungspipeline

HQ

Don't Nod war in letzter Zeit ein sehr produktiver Entwickler. Das französische Studio hat Jusant bereits im Oktober 2023 auf den Markt gebracht und wird bereits morgen (13. Februar 2024) Banishers: Ghosts of New Eden veröffentlichen.

Angesichts einer solchen Liste von Projekten, die gleichzeitig auf den Weg gebracht werden, hat die französische Gewerkschaft STJV eine Erklärung abgegeben, in der sie sich um das Wohlergehen der Personen sorgt, die bei Don't Nod arbeiten, und geht sogar so weit zu sagen, dass der Entwickler mehr Projekte annimmt, als er bewältigen kann, wobei ab Oktober 2023 acht Projekte in Arbeit sein sollen. STJV weist auch darauf hin, dass Don't Nod Probleme mit seiner Organisation hat und dass es häufig zu Personalwechseln zwischen Projekten kommt, die kein offensichtliches Ziel vor Augen haben. Es gab auch Vorwürfe, dass die Entwickler nicht wussten, dass Banishers von seinem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum am 7. November 2023 bis 30 Minuten vor der öffentlichen Ankündigung verschoben wurde.

Don't Nod hat inzwischen eine eigene Stellungnahme an GamesIndustry als Antwort auf die Vorwürfe des STJV abgegeben, in der der französische Entwickler sogar so weit ging hinzuzufügen, dass "Vorwürfe, dass Mitarbeiter 'regelmäßig misshandelt' werden, nicht mit unseren Unternehmenswerten und unserer Unternehmenskultur übereinstimmen. Wir legen Wert darauf, ein unterstützendes und integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeder Einzelne mit Respekt und Würde behandelt wird."

Don't Nod fügt hinzu, dass es "sich verpflichtet hat, ein unterstützendes und integratives Arbeitsumfeld für alle aufrechtzuerhalten" und dass es " sich verpflichtet hat, alle aufgeworfenen Probleme konstruktiv anzugehen"

Don't Nod gilt als einer der fortschrittlicheren Entwickler, da das französische Studio neben anderen Optionen, bei denen der Mitarbeiter an erster Stelle steht, Vollzeit-Remote-Arbeit und unbefristete Verträge anbietet.