Französin verliert 800.000 Euro, weil sie glaubte, in einer romantischen Beziehung mit einer KI "Brad Pitt" gewesen zu sein

Es gibt nicht wirklich einen guten Grund, warum wir eine KI haben, die die Gesichter von Prominenten nachahmen kann, und doch haben wir sie jetzt. Es kann zu einem weiteren Betrug führen, vor dem sich die Menschen in Acht nehmen müssen, wie Anne leider auf die harte Tour feststellen musste, als sie mehr als 800.000 Euro an einen gefälschten Brad Pitt verlor, der KI-Bilder verwendete.

Alles begann im Jahr 2023, als Anne über soziale Medien von dem Imitator kontaktiert wurde. Dank des Einsatzes von KI waren sie in der Lage, Bilder von Pitt in einem Krankenhausbett zu erstellen, wobei der Betrüger behauptete, Anne müsse für Pitts gastfreundliche Rechnungen bezahlen.

Der Betrüger verbreitete die Geschichte, dass Pitt nicht in der Lage war, sein eigenes Geld zu verwenden, da seine Konten während seiner Scheidung von Angelina Jolie gesperrt wurden. Anne erkannte erst, dass es sich um eine Fälschung handelte, als sie Brad Pitt in den Nachrichten mit einer neuen Freundin sah, was sie dazu zwang, zu erkennen, dass sie gerade eine Ehe und eine große Menge Geld durch einen Betrug verloren hatte.

