Frankreich hat sich gestern Abend im Stade de France in Paris seinen Platz im Viertelfinale der Nations League gesichert. Frankreich erhält einen Punkt, genug für den zweiten Platz in der Gruppe 2 der Liga A. Im nächsten Spiel gegen Gruppenführer Italien am kommenden Sonntag haben sie die Möglichkeit, den ersten Platz zu übernehmen, aber ohne Kylian Mbappé, der seltsamerweise nicht im Kader der Nationalmannschaft steht.

Ein sehr solider israelischer Torhüter Daniel Peretz blockte alle Schüsse der Franzosen und verhalf seiner Mannschaft zum bisher einzigen Punkt in der Nations League. Das 0:0-Spiel wurde jedoch aus einem anderen Grund zu einem Meilenstein: Es war das am wenigsten besuchte Spiel aller Zeiten für die französische Nationalmannschaft "les Bleus".

Das hat einen offensichtlichen Grund: Es war ein Spiel gegen Israel. Weniger als 13.000 Menschen besuchten das Spiel, bei einer Kapazität von 80.000 Menschen. Im Stadtteil Saint-Denis demonstrierten Hunderte von Menschen in Saint-Denis und forderten einen Waffenstillstand gegen Gaza.

Im Stadion buhten französische Fans Isarelis Hymne aus, während die hundert israelischen Besucher, die Netanjahus Rat, das Spiel nicht zu besuchen, ignorierten, die Freilassung der Hamas-Gefangenen forderten. Ein paar kleinere Querelen konnten das Spiel nicht stoppen.

Tausende von Sicherheitsbeamten bewachten das Spiel

Im Gegensatz zu dem fast leeren Stadion war der Dienstag mit 4.000 Beamten, die auf den Straßen und im Stadion patrouillierten, einer der größten Polizeieinsätze in Paris seit den Olympischen Sommerspielen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, seine Vorgänger François Holland und Nicholas Sarkozy sowie Premierminister Michel Barnier besuchten das Spiel in einem Protestakt gegen die Ausschreitungen letzte Woche in Asmterdam zwischen Fans von Maccabi Tel Aviv und pro-palästinensischen Anhängern, die als antisemitischer Akt angesehen wurden.