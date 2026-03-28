Frankreichs Sportminister bezeichnet die Entscheidung des IOC bezüglich der Gentests als einen "Rückschritt"

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Die französische Sportministerin Marina Ferrari bezeichnete die Entscheidung des IOC, transgender Sportlerinnen vom Frauensport auszuschließen und Gentests wieder einzuführen, sodass nur biologische Frauen teilnehmen dürfen, als "Rückschritt" und wies darauf hin, dass diese Art von Tests 1967 eingeführt, aber 1999 "aufgrund starker Vorbehalte innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft bezüglich ihrer Relevanz" eingestellt wurde.

In einer Erklärung äußerte Ferrari seine tiefen Bedenken im Namen der französischen Regierung, da "sie gezielt Frauen anspricht, indem sie eine Unterscheidung einführt, die das Prinzip der Gleichheit untergräbt", und versichert, dass in Frankreich, das sich dem Schutz der Privatsphäre der Athleten verpflichtet, keine derartige Maßnahme ergriffen wird.

"Wir lehnen eine Verallgemeinerung der genetischen Tests ab, die zahlreiche ethische, rechtliche und medizinische Fragen aufwirft, insbesondere im Hinblick auf die französische Bioethikgesetzgebung", fügte Ferrari hinzu und erklärte die Mängel der Maßnahme: "Sie definiert das weibliche Geschlecht, ohne die biologischen Spezifika intersexueller Individuen zu berücksichtigen, deren Geschlechtsmerkmale natürliche Unterschiede aufweisen, was zu einem reduktionistischen und potenziell stigmatisierenden Ansatz führt."

Ferrari kündigt außerdem die Gründung eines nationalen Observatoriums an, das Sportverbände, Wissenschaftler, Rechtsexperten und Sportlervertreter zusammenbringt, mit dem Ziel, sicherzustellen, dass der Sport "fair, inklusiv und respektiert die Menschenrechte" ist.