Frankreichs Arbeitsminister plant einen Besuch in Spanien, um zu erfahren, wie sich die Gesellschaft an die Hitze angepasst hat

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Die Hitzewelle in Europa erreichte besorgniserregende Rekorde, wie die Rekordhöchsttemperatur von 41,5 °C in Deutschland sowie die höchste Nachttemperatur in Deutschland (29,4 °C), ein neuer Junirekord im Vereinigten Königreich von 37,7 °C, Rekordtemperaturen in der Slowakei... Und am schlimmsten sind Todesfälle: laut WHO sind seit dem 21. Juni schätzungsweise 1.300 Todesfälle durch die Hitze in ganz Europa. Frankreich schätzt, dass es seit dem 24. Juni 1.000 mehr Todesfälle als üblich gab.

Viele Gesundheitszentren in Frankreich waren laut Innenminister Laurent Nuñez (vía El País) überfüllt, mit bis zu 40 % mehr Interventionen und Konsultationen, und die beiden Hauptbestattungsinstitute in Paris, die über etwas mehr als hundert Plätze getrennt haben, waren am Samstagmorgen aufgrund eines starken Anstiegs der Todesfälle ausgebucht. Hitze verursachte sogar einen Stromausfall, der letzte Woche Zehntausende ohne Strom zurückließ.

Diese besorgniserregende Situation muss zu dringenden Maßnahmen führen, um das Land, die öffentliche Infrastruktur und sogar die Bevölkerung (wie das absurde – das ist eine persönliche Anmerkung, da ich aus Spanien komme – Vorstellung, die Klimaanlagen mit rechtsgerichteten Ideologien verbindet) besser auf Hitzewellen vorzubereiten, die immer häufiger werden könnten. Und nach einem am Montag von Premierminister Sébastien Lecornu einberufenen Dringlichkeitstreffen sagte Arbeitsminister Jean-Pierre Farandou bei France Info, dass sie nach Spanien reisen werden, um zu untersuchen, wie sie sich an die Hitze angepasst haben.

"In Madrid, bei 40 Grad Hitze, funktioniert die Gesellschaft. Wir müssen akzeptieren, dass Frankreich im Sommer wie Spanien wird", sagte Farandou über El País. Die Reise dauert zwei oder drei Tage, um zu "erforschen", wie Spanien selbst bei unerträglichen und anhaltenden hohen Temperaturen funktioniert, wobei man sich die "intensiven Arbeitstage" in Spanien anschaut und es den Mitarbeitern ermöglicht, von 8 Uhr morgens bis 15 Uhr ohne Mittagspause zu arbeiten, um zu den schlimmsten Arbeitszeiten zu vermeiden. "Wir müssen verstehen, wie es funktioniert, wie sie diese Entscheidungen getroffen haben, welche Ergebnisse es gebracht hat und ob sie damit zufrieden sind."