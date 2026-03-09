Frankreich wird fast ein Dutzend Kriegsschiffe in den Nahen Osten entsenden, betrachtet Hormuz-Eskortmission

HQ

Frankreich wird fast ein Dutzend Kriegsschiffe ins Mittelmeer und das Rote Meer entsenden, während die Spannungen im Nahen Osten steigen, sagte Präsident Emmanuel Macron am Montag. Der Einsatz umfasst den französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle und ist Teil einer Verteidigungsstrategie zur Unterstützung der Verbündeten und zum Schutz der Seewege.

Während eines Besuchs in Zypern sagte Macron, Frankreich könne auch an einer Mission teilnehmen, um Handelsschiffe durch die Straße von Hormus zu eskortieren, sobald die Bedingungen es erlauben. Ziel wäre es, den globalen Schiffsverkehr zu schützen und den wichtigen Energiekorridor schrittweise wieder zu öffnen, falls Kämpfe den Verkehr stören.

Frankreich plant außerdem, die EU-Marineoperation Operation Aspides zu verstärken, die gestartet wurde, um Schiffe vor Angriffen von Iran-nahen Gruppen zu schützen. Macron sagte, die Stationierungen seien strikt defensiv gestaltet und sollten gleichzeitig die Freiheit der Schifffahrt und regionale Stabilität gewährleisten.

