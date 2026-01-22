Frankreich wird die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 nicht wegen Grönlands boykottieren.

HQ

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet in Noth America statt und wird von Kanada, Mexiko und den USA ausgerichtet. Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari hat nun klargestellt, dass ihr Land die Veranstaltung wegen Grönlands nicht boykottieren wird, wie der finnische YLE berichtet.

Der Präsident der USA, Donald Trump, hat zuvor erklärt, dass, da Frankreich seinen Plan zur Einnahme Grönlands nicht unterstützt, es für Frankreich und sieben weitere Länder hohe Zölle geben wird. Es muss gesagt werden, dass Trump später von seinen Zolldrohungen zurückruderte.

Dennoch machte Marina Ferrari die Dinge klar und erklärte laut Le Monde:

"Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Ministerium nicht die Absicht, die Spiele zu boykottieren."

"Ich werde nicht spekulieren, was passieren könnte, aber ich habe auch Stimmen einiger politischer Gruppen gehört. Ich persönlich glaube, dass Sport und Politik getrennt bleiben sollten. Die Weltmeisterschaft ist ein äußerst wichtiger Moment für Sportfans."