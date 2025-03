Frankreich will eingefrorene russische Vermögenswerte für Waffen im Wert von 195 Millionen Euro für die Ukraine verwenden

HQ

In dem Bemühen, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, hat Frankreich angekündigt, die Zinsen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zur Finanzierung von Militärhilfe im Wert von 195 Millionen Euro zu verwenden, sagte Verteidigungsminister Sebastien Lecornu kürzlich in einem Interview (via Reuters).

Lecornu bestätigte, dass die Mittel für den Kauf lebenswichtiger Güter verwendet werden, darunter 155-mm-Artilleriegranaten und Gleitbomben, die für die Mirage 2000-Kampfflugzeuge entwickelt wurden, die bereits in die Ukraine geschickt wurden.

Darüber hinaus wird Frankreich ältere gepanzerte Fahrzeuge wie den AMX-10RC zur Verfügung stellen. Dieser Schritt folgt auf ein breiteres Engagement der G7-Staaten, die sich darauf geeinigt haben, eingefrorenes russisches Staatsvermögen zur Unterstützung des ukrainischen Militärs zu verwenden.