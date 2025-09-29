Frankreich verstärkt angesichts der jüngsten Ereignisse die Unterstützung Dänemarks bei der Drohnensicherheit

HQ

Drohnensichtungen in Dänemark haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Jetzt verstärkt Frankreich die Verteidigung Dänemarks im Vorfeld des europäischen Gipfels in dieser Woche, indem es einen Militärhubschrauber von Fennec sowie ein Team von 35 Mitarbeitern entsendet, die sich um Aspekte der Drohnenbekämpfung kümmern sollen. Macron über X: "Ich habe mich gerade mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen getroffen. Ich habe ihr gegenüber die uneingeschränkte Solidarität Frankreichs mit Dänemark zum Ausdruck gebracht, nachdem wiederholt nicht identifizierte Drohnen den Betrieb des Flughafens Kopenhagen beeinträchtigt haben. Frankreich ist bereit, Dänemark bei der Bewertung der Lage und bei der Sicherheit des dänischen Luftraums zu unterstützen." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!