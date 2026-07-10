Frankreich verlängert seine unglaubliche WM-K.o.-Serie mit Toren von Mbappé und Dembélé

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Frankreich ist das erste Team, das sich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert hat, und dominierte ein Spiel gegen Marokko, das in sechs Minuten in der zweiten Halbzeit von den besten Torschützen Frankreichs entschieden wurde: Kylian Mbappé (achter Tor bei der Weltmeisterschaft, trotz eines vergebenen Elfmeters) und Ousmane Dembélé (fünftes Tor im Wettbewerb).

Dies ist nun das dritte Halbfinale in Folge für Frankreich, nachdem sie 2018 gewonnen und 2022 das Finale verloren hatten, und 2014 erreichten sie auch das Viertelfinale. Seit diesem 1:0 gegen Deutschland 2014 sind sie in jedem K.-o.-Spiel der Weltmeisterschaft ungeschlagen (zumal 2022 3:3 endete und im Elfmeterschießen entschieden wurde).

Eine unglaubliche Serie, die in anderen Wettbewerben nicht erreicht wurde (sie verloren im Halbfinale der Nations League 2024/25 mit 4:5 gegen Spanien) und im Halbfinale der UEFA-EM 2024 mit 1:2 gegen Spanien. Wird Frankreich es ins Finale schaffen? Spanien oder Belgien warten auf das Halbfinale am Dienstag, den 14. Juli.