Gestern erhielten wir die Nachricht, dass das französische Militär einen mit Russland verbundenen Öltanker geentert hat, der im Verdacht steht, Drohnen in Dänemark gestartet zu haben. Jetzt erreichen wir die Nachricht, dass die französischen Behörden den Kapitän des Tankers nach einer Marineinspektion vor der Westküste festgenommen haben. Das Schiff, das zuvor in der Nähe nordeuropäischer Gewässer aufgrund von Störungen durch Drohnen überwacht wurde, machte widersprüchliche Angaben zu seiner Nationalität. Nun wurden der Kapitän und der Erste Offizier des Schiffes, beide chinesische Staatsbürger, verhaftet, weil sie die Nationalität des Schiffes nicht begründet und sich geweigert hatten, den Befehlen eines kommandierenden Offiziers während der Schiffsinspektion auf See Folge zu leisten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!