Frankreich untersucht mutmaßliche Drohnenflüge über einer nuklearen U-Boot-Basis

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Frankreich eine Untersuchung eingeleitet hat, nachdem mutmaßliche Drohnen am späten Donnerstag über dem Atom-U-Boot-Stützpunkt Ile Longue an der Atlantikküste gesichtet wurden, teilten die Staatsanwälte mit.

Berichte über Überflüge begannen gegen 19 Uhr und dauerten bis zum frühen Freitag an, wobei die meisten Sichtungen in den ersten Stunden stattfanden. Die Behörden wiesen die Behauptungen zurück, dass Gendarmen auf die Drohnen geschossen hätten, erklärten jedoch, dass Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden.

Der zuständige Staatsanwalt sagte , die Ermittler würden die Informationen noch überprüfen und weisen darauf hin, dass einige Berichte unzuverlässig sein könnten, während andere glaubwürdiger erscheinen. "Einige der Berichte sind vielleicht völlig fantasievoll, andere sind viel ernster."

Die Anlage beherbergt Frankreichs nuklearbetriebene U-Boote, die jeweils mit ballistischen Raketen bewaffnet sind. Drohnenüberfälle unbekannten Ursprungs haben in den letzten Monaten mehrere europäische Länder beunruhigt, wobei EU-Beamte sie als eine Form hybrider Kriegsführung bezeichnen.