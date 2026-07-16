Frankreich unternimmt Schritte zur Legalisierung der Euthanasie

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Das Thema der aktiven Euthanasie ist seit langem sehr umstritten, mit starken Argumenten sowohl dafür als auch dagegen. Jetzt jedoch unternimmt Frankreich einen Schritt in Richtung (danke Nyheter24), dass Einzelpersonen selbst entscheiden können, wann es Zeit ist, ihr Leben zu beenden, durch einen Vorschlag von Präsident Emmanuel Macron.

Die Idee ist, dass Erwachsene, die bei klarem Verstand sind und unter lebensbedrohlichen Erkrankungen leiden, die unerträgliche Schmerzen verursachen, eine tödliche Substanz verschrieben bekommen sollten, die die Person dann selbst (oder mit Unterstützung) einnehmen kann. Allerdings sind Menschen mit psychiatrischen oder neurodegenerativen Erkrankungen ausgeschlossen.

Die Schweiz hat zu diesem Thema schon lange Gesetze, aber Belgien, die Niederlande und Spanien haben heute ähnliche Regeln.