Frankreich steht vor politischer Unsicherheit: Premierminister setzt auf Vertrauensvotum

Die neuesten Nachrichten über Frankreich . Das Land steht am Rande politischer Turbulenzen, nachdem Premierminister François Bayrou eine vorgezogene Vertrauensabstimmung über seinen Schuldenschnittplan für den 8. September einberufen hat, ein Schritt, der von den meisten Beobachtern als riskant angesehen wird.

Die Oppositionsparteien haben schnell signalisiert, dass sie seinen Vorschlag ablehnen werden, was das Überleben der Regierung unwahrscheinlich macht. "Am 8. stellen wir Bayrou einen Misstrauensantrag dar. Am 10. werden wir Macron stürzen", erklärte der Abgeordnete Louis Boyard von der Linkspartei France Insoumise am X.

Unterdessen bezog auch der Vorsitzende des rechtsextremen Rassemblement National, Joan Bardella, Stellung dagegen und drängte auf vorgezogene Neuwahlen: "Der RN wird niemals für das Vertrauen in eine Regierung stimmen, deren Entscheidungen das französische Volk leiden lassen", kommentierte er auf X.