Frankreich setzt drei Rafale-Kampfjets ein, um den polnischen Luftraum zu schützen

Erst vor wenigen Tagen machte der russische Drohnenangriff auf Polen Schlagzeilen. Nun hat Frankreich Rafale-Kampfjets nach Polen geschickt, um nach diesen Berichten seine militärische Unterstützung zu zeigen. "Die Sicherheit des europäischen Kontinents hat für uns oberste Priorität. Wir werden der zunehmenden Einschüchterung Russlands nicht nachgeben", sagte Macron. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!