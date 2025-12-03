Frankreich rechnet damit, innerhalb von zwei Jahren Drohnenschwärme einzusetzen

HQ

Frankreich nähert sich dem Einsatz von Drohnenschwärmen in seinen Streitkräften, wobei hochrangige Militärbeamte und Branchenführer angeben, dass der frühe operative Einsatz innerhalb der nächsten zwei Jahre beginnen könnte. Das Future Combat Laboratory der französischen Armee und der Rüstungsgigant Thales berichteten beide, dass die Kerntechnologien für koordinierte, KI-gesteuerte Schwärme inzwischen weitgehend vorhanden sind.

Schwärme würden kollektiv handeln

Die Systeme sind darauf ausgelegt, zwei große Herausforderungen auf modernen Schlachtfeldern zu meistern: Zugangsverweigerungsumgebungen und die extreme Tödlichkeit von Frontlinien. Im Gegensatz zu heutigen Drohnen, die typischerweise auf einen Bediener pro Einheit setzen, würden Schwärme kollektiv mit minimalem menschlichem Eingriff agieren, sodass unbemannte Teams als Gruppe navigieren, entscheiden und angreifen können.

Frankreich entwickelt bereits seine erste autonome Roboter-Kampfeinheit im Rahmen des Pendragon-Programms, die Land- und Luftdrohnen mit einem KI-basierten Kommandosystem zusammenführt. Eine vollständige Demonstration ist für 2026 geplant, der Einsatzstart wird für 2027 erwartet.

Ein Schlüsselfaktor bei der Gestaltung zukünftiger Kriegsführung

Europäische Länder haben die Schwarmforschung nach der Beobachtung der großen Anzahl an in der Ukraine eingesetzten Drohnen beschleunigt, doch französische Beamte sind der Meinung, dass echte Schwärme (Rudels, die in der Lage sind, Angriffe, Störoperationen und Täuschungsmissionen unabhängig zu koordinieren) auf dem Schlachtfeld selten sind. Frühe Fähigkeiten sollen aus kleineren Gruppen von fünf bis zehn Drohnen bestehen, bevor die Technologie weiter skaliert.

Beamte heben auch Herausforderungen hervor, darunter die rechtliche Verantwortung für KI-gesteuerte Entscheidungen, psychologische Auswirkungen auf Truppen mit "entmenschlichtem" Kampf und die praktische Logistik beim Management großer Mengen unbemannter Systeme. Dennoch sieht Frankreich Schwärme als einen Schlüsselfaktor für die Gestaltung zukünftiger Kriegsführung, bei denen eine immer kleiner werdende Anzahl bemannter Plattformen neben riesigen Flotten autonomer Drohnen operieren wird.