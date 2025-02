Frankreich liefert Mirage 2000-Kampfflugzeuge an die Ukraine

HQ

Frankreich hat offiziell das erste seiner versprochenen Kampfflugzeuge vom Typ Mirage 2000-5 an die Ukraine ausgeliefert – ein entscheidender Schritt zur Unterstützung der Bemühungen Kiews, seinen Luftraum inmitten des anhaltenden Konflikts mit Russland zu schützen. Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu bestätigte am Donnerstag die Ankunft der Jets und wies darauf hin, dass die ukrainischen Piloten, die in Frankreich ausgebildet wurden, nun bereit seien, das fortschrittliche Flugzeug zu bedienen.

Diese Lieferung erfolgt nach monatelanger Vorbereitung, wobei Frankreich technische Modifikationen an den Jets vorgenommen hat, einschließlich Upgrades, um russischen elektronischen Störungen entgegenzuwirken. Präsident Emmanuel Macron hatte die Entscheidung, die Jets zu entsenden, erstmals im Juni angekündigt, und dieser Schritt markiert eine deutliche Stärkung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Frankreich und der Ukraine. Während die französische Regierung die genaue Anzahl der ausgelieferten Jets nicht bekannt gegeben hat, wird angenommen, dass sechs Mirage 2000-5-Flugzeuge zur Überführung vorgesehen sind.