Frankreich ist das jüngste Land, das ein Social-Media-Verbot für Minderjährige genehmigt hat

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In letzter Zeit haben wir gesehen, dass verschiedene Länder weltweit entweder Pläne umsetzen oder prüfen, soziale Medien für Minderjährige zu verbieten. Bisher umfasst diese Liste das Vereinigte Königreich, Kanada, Malaysia, Norwegen, Österreich, Spanien, Australien und Deutschland, auch wenn viele dieser restriktiven Merkmale Berichten zufolge wirkungslos sind und ihren Zweck nicht erfüllen.

Dennoch ist nun eine weitere Nation diesem Zug aufgesprungen, denn Frankreich wird laut BBC News bald ein Social-Media-Verbot für alle unter 15-Jährigen einführen. Das Verbot wurde bereits vom Parlament des Landes genehmigt und soll im Januar 2027 in Kraft treten.

Was die Funktionsweise betrifft: Wie in den meisten anderen Regionen müssen diejenigen, die soziale Medienplattformen nutzen möchten, ihr Alter überprüfen, in diesem Fall mit von der französischen Datenschutzbehörde genehmigten Tools. Typischerweise gehören dazu Gesichtsscans oder Scan-ID-Scans, aber für Erwachsene mit einem digitalen Fußabdruck, der ihr Alter deutlich zeigt, reicht dieser relevante Nachweis oft aus.

Das Verbot wird in zwei Phasen eingeführt, die erste im September, wenn unter 15-Jährige keine Konten mehr eröffnen können und für alle neuen Konten eine Altersverifikation erforderlich ist. Dann tritt das Verbot vom Januar 2027 für alle bestehenden Konten in Kraft, was bedeutet, dass unter 15-Jährige, die derzeit Social-Media-Konten haben, ausgeschlossen werden.