HQ

Frankreich kündigte am Donnerstag an, 80 Militärangehörige zu Ausbildungszwecken in der Elfenbeinküste zu belassen, trotz der breiteren Reduzierung seiner Militärpräsenz in der Region.

Laut einer kürzlich veröffentlichten Erklärung des französischen Verteidigungsministers Sébastien Lecornu werden die Streitkräfte die Basis einer gemeinsamen Abteilung bilden, die sich an die sich entwickelnden Bedürfnisse der Elfenbeinküste anpasst, insbesondere für die laufende Ausbildung. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Frankreich seine Truppen in West- und Zentralafrika schrittweise zurückfährt, einer Region, in der der russische Einfluss zunimmt.

Obwohl Frankreich die Elfenbeinküste seit der Präsidentschaftskrise 2011 in der Vergangenheit unterstützt hat, sieht sich das französische Militär nach Militärputschen in mehreren afrikanischen Ländern auch mit einer wachsenden antifranzösischen Stimmung konfrontiert. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese kleinere Präsenz auf die strategische Rolle Frankreichs in der Region auswirken wird.