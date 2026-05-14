Frankreich gibt Kaderliste für die Weltmeisterschaft bekannt: ohne Camavinga, Chevalier und Kolo Muani
Mbappé, Dembélé, Doué und Olise im französischen Kader für die Weltmeisterschaft 2026.
Frankreich hat die endgültige Liste für die Weltmeisterschaft 2026 mit 26 Spielern bekannt gegeben. Frankreich strebt an, zum dritten Mal in Folge das Finale zu erreichen, und hat eine Liste von Stars, zu denen Ballon d'Or Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, aufstrebender Star Desiré Doué, Michael Olise oder Ryan Cherki gehören, der nach einer herausragenden Saison bei Manchester City sein Debüt für 'les Bleus' gab.
Es gab jedoch einige bemerkenswerte Abwesenheiten, darunter Real Madrids Eduardo Camavinga, der noch durch seinen Fehler im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern bestraft wurde, und Tottenhams Randal Kolo Muani, wobei Deschamps Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace vorzog. Ein weiteres bemerkenswertes Fehlen ist PSGs Torwart Lucas Chevalier, der bei seinem Verein an Bedeutung verloren hat und immer noch verletzt ist.
Frankreichs Kader für die Weltmeisterschaft 2026
Torhüter
- Mike Maignan
- Brice Samba
- Robin Risse
Verteidiger
- Jules Koundé
- Lucas Digne
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Malo Gusto
- Ibrahima Konaté
- Théo Hernandez
- Lucas Hernandez
- Maxence Lacroix
Mittelfeldspieler
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Manu Koné
- Warren Zaïre-Emery
- N'Golo Kanté
Angreifer
- Kylian Mbappé
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Michael Olise
- Rayan Cherki
- Maghnes Akliouche
- Marcus Thuram
- Bradley Barcola
- Jean-Philippe Mateta
Frankreich war eines der ersten Länder, das seinen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt gegeben hat, aber andere Länder könnten warten, bis ihre nationalen Ligen enden. Jedenfalls bleibt noch Zeit, Änderungen vorzunehmen, falls einer von ihnen verletzt wird, aber nur aus der bereits bei der FIFA eingereichten Vorliste (und deren Geheimnis).