Frankreich folgt heute Abend dem Match Spanien gegen Ägypten: Sie könnten erneut die FIFA-Rangliste anführen

HQ

Die Freundschaftsspiele heute Abend haben wenig Bedeutung außer einer Generalprobe für die Weltmeisterschaft im nächsten Juni, aber Frankreich, das bereits seine beiden Freundschaftsspiele in diesem Monat bestritten und gewonnen hat (2:1 gegen Brasilien, 3:1 gegen Kolumbien), wird das heutige Spiel zwischen Spanien und Ägypten dicht verfolgen, da ein Stolpern für die Spanier bedeuten würde, dass Frankreich sie in der FIFA-Rangliste überholt.

Wie RMCSport anmerkte, verlieren Sie, wenn Spanien heute Abend gegen Ägypten nicht gewinnt, genügend Punkte und fallen auf den zweiten Platz der FIFA-Rangliste zurück, wobei Frankreich erstmals seit 2018 wieder an der Spitze steht. Ein Unentschieden würde einen Rückgang von 2,73 Punkten bedeuten, und eine Niederlage würde einen Rückgang von 7,73 Punkten bedeuten, was dazu führen könnte, dass sie auf den zweiten oder sogar dritten Platz hinter Argentinien zurückfallen.

FIFA-Rangliste am 31. März 2026 (vor den Spielen)



Spanien 1879,12

Frankreich 1877,32

Argentinien 1873,96

England 1832.62

Portugal 1759.61



Wenn Spanien heute Abend also nicht gewinnt, würde Frankreich vor der Weltmeisterschaft die FIFA-Rangliste führen. Nicht, dass es viel ausmacht, aber es ist ein Zeichen von Selbstvertrauen in den Wettbewerb, besonders da sie den großen Favoriten und aktuellen Europameister übertrumpfen. Glauben Sie, Frankreich wird zum dritten Mal in Folge das Finale erreichen?