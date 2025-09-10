Frankreich erlebt Welle von "Block Everything"-Protesten

HQ

Chaos in Frankreich. Heute brachen in mehreren französischen Städten Proteste aus, als die Bewegung "Block Everything" versuchte, das tägliche Leben mit Barrikaden, brennenden Mülleimern und Autobahnblockaden lahmzulegen. Die Polizei war schnell zur Stelle, um Straßensperren abzubauen, und kam in Orten wie Nantes und Montpellier zu Zusammenstößen mit Demonstranten, während es in Paris zu Verhaftungen kam, nachdem Studenten und Arbeiter Barrikaden errichtet hatten. Die Unruhen kommen nur wenige Tage, nachdem Premierminister François Bayrou in einem Vertrauensvotum zum Rücktritt gezwungen wurde und Präsident Emmanuel Macron seinen fünften Regierungschef in weniger als zwei Jahren ernannt hatte, was den Vorwurf der politischen Instabilität schürte. Die Demonstranten, verärgert über drohende Haushaltskürzungen und desillusioniert von der politischen Klasse, vergleichen ihren Kampf mit der Gelbwesten-Bewegung, die einst für ähnliche Unruhen sorgte.